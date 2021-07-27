ليبيا والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقع اتحادي غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا والإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم لدعم وتشجيع المبادرات والأنشطة التجارية والارتباط الصناعي بين الشركات والمؤسسات الخاصة وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية بشكل عام والتجارية والصناعية على وجه الخصوص وتمكين الغرف التجارية بالبلدين من التواصل والتنسيق فيما بينها نحو خلق شراكات عمل واعده وفرص تجارية مناسبة لقطاع الأعمال بالبلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والشؤون الخصخصة د. جمال النويصري ووكيل وزارة المواصلات خالد السويسي ورئيس هيئة الموانئ عمر الجواشي ومدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة الصديق اللب ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الليبي محمد الرعيض ووفد الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد الغرف الاماراتية والأمين العام للاتحاد حميد محمد بن سالم وعدد من رؤساء ومدراء كبرى الشركات الإماراتية.

بحث اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تنظيم لقاءات مشتركة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية ودعم الغرف التجارية بهدف خلق فرص إستثمارية وعقد شراكات بين القطاع الخاص لدى البلدين.