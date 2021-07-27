اجتماع طارئ بالجفرة لبحث الصعوبات والتحديات لمواجهة فيروس كورونا

بحث عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة إسماعيل الشريف خلال اجتماع عقده مع كافة الجهات التنفيذية ورؤساء اللجان المختصة، النواقص والصعوبات التي تقف أمام مجابهة فيروس كورونا في البلدية، وذلك نظراً للانتشار المتسارع وازدياد الحالات المصابة بالفيروس الذي وصلت إلى 400 حالة.

وكان المركــــز الوطـــني لمكافحة الأمراض، قد أعلن تسجيل ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانٍ وأربعين حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا وسبعمائة وتسعة وثلاثين متعافيا وأربعٍ وعشرين حالة وفاة فقط.

وبذلك يصـــل إجمالــــــي عدد الإصابات بالفايروس إلى ثمانية وأربعين ألفا وتسعمائة وسبعٍ وعشرين حالة نشطة ومئة وسبعة وثمانين ألــــفا وتسعمائة وستين متعافيا وثلاثة آلاف وأربعمائة واثنتين وعشرين حالة وفاة حسب التحديث اليومي للمركز.

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