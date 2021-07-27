صحيفة إيطالية: قائد إيريني طالب أمريكا بتعزيز قدرات العملية للوصول بليبيا إلى مرحلة الانتخابات

أكد تقرير إيطالي أن قائد عملية إيريني الأوروبية، ‏الأدميرال فابيو أوغستيني أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة، ‏التقى فيها عدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ‏والليبيين، هدفها الأساسي تعزيز أصول وقدرات العملية، ‏ودعم ليبيا للوصول إلى الانتخابات.‏

وقالت في مجلة “فورميكي” الإيطالية، في تقرير منشور عبر ‏موقعها الإلكتروني، إن أوغستيني أجرى لقاءات ‏مع مسؤولي الإدارة الأمريكية وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم ‏المتحدة، لتركيز الجهود على مستقبل ليبيا ودعم الوصول إلى ‏الانتخابات.‏

وكشف أن الهدف الزيارة أيضا تعزيز التعاون مع الولايات ‏المتحدة، لضبط عمليات حظر الأسلحة على ليبيا، من خلال ‏عقد سلسلة من الاجتماعات المؤسسية، والتي أظهرت ‏للجانب الأمريكي أهمية الشأن الليبي بالنسبة لأوروبا وإيطاليا، ‏ولتعزيز العملية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا نحو ‏انتخابات ديسمبر‎.‎

وأشارت المجلة إلى أن أوغستيني التقى خلال زيارته إلى واشنطن ‏ونيويورك، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، ‏ستافروس لامبرينيديس، الذي قاد قبل قليل إطلاق الحوار ‏بين جانبي الأطلسي في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن ‏فترته الرئاسية، الذي تم تتويجه بانعقاد قمة الولايات ‏المتحدة والاتحاد الأوروبي.‏

ونقلت المجلة عن أغوستيني قوله إنه كرر على مسامع ‏المسؤولين الأمريكيين فكرة أن عملية إيريني مهمة لليبيا، وأنها ‏حققت نتائج مهمة من خلال التصرف بطريقة متوازنة ‏وحيادية وفعالة. ‏

وذكر أوغستيني أن أهداف المحادثات تشمل أيضًا تطوير ‏التعاون التكتيكي في المنطقة بين الأصول الأوروبية والقوات ‏التي تستجيب للأوامر الأمريكية‎.‎

وأظهرت المجلة كذلك أن أوغستيني التقى بالسفير ماوريتسيو ‏ماساري الذي تولى مؤخرًا منصب الممثل الدائم لإيطاليا لدى ‏الأمم المتحدة، كما تحدث قائد إيريني مع السفير ت. إس. ‏تيرومورتي، الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة والرئيس ‏الحالي للجنة العقوبات. ‏

ومن جانبها، قالت المجلة الإيطالية إنه في مارس ‏الماضي، تم تمديد عملية إيريني لمدة عامين إضافيين، حتى ‏عام 2023، مرة أخرى بهدف أساسي هو التحقق من الامتثال ‏لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي فرضته الأمم ‏المتحدة. ‏

وأضافت بقولها إنه تشمل المهام الثانوية لعملية إيريني، ‏مراقبة وجمع المعلومات حول الاتجار غير المشروع بالنفط، ‏والمساهمة في تفكيك عصابات الإتجار بالبشر ودعم تدريب ‏خفر السواحل والبحرية الليبية. ‏

ولفتت إلى أن إيطاليا واحدة من أقوى الداعمين للعملية، والتي ‏التزمت منذ فترة طويلة في أوروبا بتعزيز تقويتها وتوسيع ‏مهامها حتى تتمكن قريبًا من الاهتمام بتدريب خفر السواحل ‏الليبي.‏

وعادت المجلة لنقل تصريحات عن أوجستيني، الذي قالت ‏إنه تحدث عن هذا الدور في نيويورك خلال لقائه مع السفير ‏طاهر السني، المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة، ‏وأبلغه أنه في انتظار الذهاب شخصيًا إلى طرابلس في ‏المستقبل القريب‎.‎

وذكرت بدورها المجلة الإيطالية أن أبرز العقبات التي تواجه ‏عملية إيريني حاليا، هو الموقف التركي من العملية، التي كانت ‏تدعم في السنوات الأخيرة حكومة الوفاق المنتهية ولايتها. ‏

وأتمت بقوله إنه لهذا السبب عملت إيريني دائمًا على تقديم ‏نفسها بشكل متوازن ومتساوي، فيما يتعلق بالفرق التي كانت ‏تتقاتل في الميدان، ولهذا السبب دفعت إيطاليا للحصول على ‏دعم سياسي على أوسع نطاق ممكن ولتعزيزها في ضوء مهام ‏بناء القدرات، الذي سيصل في الأشهر المقبلة. ‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

