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العربي : مصنع إسمنت الجفرة سيوفر فرص عمل لأكثر من 300 شاب

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد مدير فرع المؤسسة الوطنية للتعدين بالجفرة، نوري العربي، في تصريح خاص لقناة ليبيا أن تدشين العمل وانطلاقه بمصنع إسمنت الجفرة سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومنح فرص عمل لأكثر من 300 شاب، علما ‎‎أن هذا المصنع يعد من المصانع الصديقة للبيئة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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