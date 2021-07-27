العربي : مصنع إسمنت الجفرة سيوفر فرص عمل لأكثر من 300 شاب

أكد مدير فرع المؤسسة الوطنية للتعدين بالجفرة، نوري العربي، في تصريح خاص لقناة ليبيا أن تدشين العمل وانطلاقه بمصنع إسمنت الجفرة سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومنح فرص عمل لأكثر من 300 شاب، علما ‎‎أن هذا المصنع يعد من المصانع الصديقة للبيئة.

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