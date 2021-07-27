الرميح: البعثة الأممية وملتقى الحوار ‏سيتفقا على القاعدة الدستورية لإحالتها للنواب وتضمينها

أكد المحلل السياسي، رمزي الرميح، أن رهن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات بالتوافق بين مجلس النواب و”المجلس الأعلى للدولة”، يعني أنه لن يكون هناك اتفاق بشأنها.
وقال الرميح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن مجلس النواب لا يحق له أن يعترض على وجود الدولة الاستشاري، خاصة أنه هو من أعطى الشرعية له.
وأشار إلى أن الحل قد لا يكون بيد مجلس النواب والدولة الاستشاري، وأنه قد يكون بيد البعثة الأممية وملتقى الحوار السياسي، وأن يتم الاتفاق على القاعدة، وإحالتها لمجلس النواب لتضمينها لا لمناقشتها، ويتم فرضها كما حدث مع فرض المجلس الرئاسي الحالي.
واختتم تصريحاته قائلاً إنه من المرتقب أن تمد عملية التسجيل حتى 10 أغسطس المقبل، وأن مجمل من سيسجلون في الانتخابات لن يتجاوزا 3 مليون.
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