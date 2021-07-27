الرميح: البعثة الأممية وملتقى الحوار ‏سيتفقا على القاعدة الدستورية لإحالتها للنواب وتضمينها

أكد المحلل السياسي، رمزي الرميح، أن رهن ‏القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات بالتوافق بين مجلس ‏النواب و”المجلس الأعلى للدولة”، يعني أنه لن يكون هناك اتفاق بشأنها.‏

وقال الرميح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن مجلس النواب لا يحق له أن يعترض على ‏وجود الدولة الاستشاري، خاصة أنه هو من أعطى الشرعية له‎.‎

وأشار إلى أن الحل قد لا يكون بيد مجلس النواب والدولة ‏الاستشاري، وأنه قد يكون بيد البعثة الأممية وملتقى الحوار ‏السياسي، وأن يتم الاتفاق على القاعدة، وإحالتها لمجلس ‏النواب لتضمينها لا لمناقشتها، ويتم فرضها كما حدث مع ‏فرض المجلس الرئاسي الحالي.‏

واختتم تصريحاته قائلاً إنه من المرتقب أن تمد عملية ‏التسجيل حتى 10 أغسطس المقبل، وأن مجمل من ‏سيسجلون في الانتخابات لن يتجاوزا 3 مليون‎.‎

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