نفاد الأكسجين يُنهي حياة مريض كورونا في مركز عزل زليتن

سجل قسم العزل بزليتن حالة وفاة بسبب نفاد الأوكسجين داخل المركز، مُعلنا حالة الطوارئ بسبب تدهور الوضع الوبائي وقلة الإمكانات.

ويشهد مركز العزل في زليتن ارتفاعا كبيرا في عدد مرضى كورونا يقابله نقص حاد في الأكسجين والأسرّة والأجهزة اللازمة لتقديم الرعاية للمرضى.

وتوجّه فريق طبي طارئ لدعم مركز العزل؛ تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الدكتور علي الزناتي وزير الصحة، وسمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، واستجابةً من قِبل إدارة الطوارئ الصحية بديوان الوزارة.

وقد ضمّ الفريق أطباء متخصصين، وممارسين في العناية الفائقة، وفنيي عناية وتخدير وتمريض عزل؛ لتقديم الدعم اللازم للمركز.

جاء هذا التحرك بعد ما شهدته المدينة من ازدياد في عدد الإصابات بفيروس “كورونا المستجد”.

وقد باشر الفريق مهامه، ولا يزال يواصل تقديم كل أشكال المساندة لدعم الأطباء في مركز العزل.

تأتي هذه الاستجابة في ظلّ الوضع الوبائي الراهن، وتفعيلاً للدور المنوط بإدارة الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا، وحرصًا من وزارة الصحة على علاج أكبر عدد من الحالات المصابة في هذه المناطق.

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