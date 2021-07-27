عقيلة صالح .. تأجيل الانتخابات سيعود بالبلاد للمربع الأول

تقرير/ 218

أطلق رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح تحذيرات من تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر بنهاية العام الجاري مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالبلاد إلى المربع الأول وإلى الاضطرابات التي شهدتها في العام 2011، ملمحا إلى ظهور حكومة جديدة موازية في المنطقة الشرقية.. وتأتي هذه التصريحات التي نقلتها وكالة رويترز للأنباء، بالتزامن مع استعدادات مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل للبدء في مناقشة مشروع القوانين الانتخابية وإقرار الميزانية العامة للدولة..ل77jjj

وأعرب عقيلة صالح في تصريحاته عن أمله في ألا تشهد البلاد المزيد من الانقسامات في ظل ما وصفه بفشل حكومة الوحدة الوطنية في العمل على توحيد المؤسسات، متهما إياها بأنها أصبحت حكومة لطرابلس فقط، ومطالبا بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما وهما الوفاق والمؤقتة.. أما بخصوص الميزانية المعطلة من قبل البرلمان وعدم إقرارها حتى الآن فقد كشف أن حكومة الدبيبة اقترحت مئة مليار دينار، وهو مبلغ كبير للغاية، مشيرا إلى إنه كان يتوقع الموافقة على رقم يصل إلى ثمانين مليارا..

وبشأن توحيد المؤسسة العسكرية أقر صالح بوجود صعوبات تتمثل في التدخلات الخارجية وهو ما حال دون توحيد الجيش.. أما فيما يتعلق بالمرتزقة فأكد أن الرئيس وحده الذي يحسم أمر وجودها أو خروجها من البلاد.

وحول فشل ملتقى الحوار السياسي ولجنة التوافقات في إقرار قاعدة دستورية للانتخابات أوضح صالح بأنه لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم خمسة وسبعين عضوا في وجود إعلان دستوري، ولا حاجة إلى الالتفاف وضياع الوقت.

وسبق لرئيس مجلس النواب التأكيد أكثر من مرة على استعداد البرلمان لتجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية