شركة زويتينة تعلن مستجدات فوران الغاز في بئر تابع لها

أعلنت شركة زويتينة للنفط اليوم الثلاثاء مستجدات معالجة حادث فوران الغاز في بئر ( د 34 أ) بحقل ( 103 – د(.

وأكدت شركة زويتينة عبر مكتبها الإعلامي إتمام عملية تركيب stackbop بنجاح للسيطرة على البئر والتحكم في ضغطه مبينة أن هذا العمل كان محفوفا بالمخاطر على العاملين والبئر.

وأشارت شركة زويتينة أن هذا هو ثمرة تعاون شركة الزويتينة للنفط وشركة الأدوك بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت فوران الغاز في بئر ( د 34 أ) بحقل ( 103 – د ) التابع لشركة الزويتينة للنفط.