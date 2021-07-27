«القطراني» يبحث مع وزير التخطيط سُبل توفير مياه الشرب بكافة المدن والمناطق

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين عطية القطراني بمكتبة بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة طرابلس، بوزير التخطيط السيد فاخر بوفرنه.

وتمت مناقشة الإشكاليات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي؛ سواء من الناحية الفنية أو المالية، بالإضافة إلى ما يمكن اتخاذه من إجراءات تمكن مسؤولي منظومة النهر من أداء مهامهم على الوجه الأمثل، لضمان تدفق المياه لكافة المدن والمناطق التي تغذيها المنظومة .

بالإضافة إلى ذلك تباحث حول إمكانية إعادة تفعيل جهاز استثمار مياه النهر بمناطق سهل بنغازي، بحيث يتم إنعاش المشاريع الزراعية والإنتاجية المتعثرة، والنظر في إمكانية إطلاق مشاريع أخرى؛ تمكن الجهات ذات الاختصاص من توفير فرص عمل إضافية، ولتمويل جهاز تنفيذ مشروع النهر بالموارد المالية اللازمة.