ترحيل 27 مهاجرا غير نظاميين تونسيين من ليبيا

قامت مصالح البعثة التونسية بليبيا, اليوم الثلاثاء, بالإشراف على عملية ترحيل 27 شابا من التونسيين الذين شاركوا مؤخرا في عملية هجرة سرية وتم إيقافهم وإيوائهم بمدينة الزاوية.

ووفق بيان للقنصلية العامة التونسية بطرابلس, فقد قد تحول فريق قنصلي إلى مركز الإيقاف بالمدينة المذكورة بعد التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وقام بزيارة الموقوفين التونسيين ومنحهم رخص مرور للعودة إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن مصالح البعثة قد تولت في نهاية الأسبوع المنصرم ترحيل 9 شبان, وهي بصدد القيام بالمساعي الإجرائية والقانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الليبية من أجل ترحيل بقية الموقوفين التونسيين بمراكز الإيقاف بمدينة طرابلس ممن شاركوا في عمليات هجرة سرية خلال الفترة الأخيرة