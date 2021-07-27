مكتب الإدارة الانتخابية في سبها يبحث تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني بعملية التوعية

اجتمع مسؤولو مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية الانتخابية، لبحث كيفية تعزيز مشاركتهم في توعية المواطنين بأهمية التسجيل في سجل الناخبين استعدادا للمشاركة في الانتخابات القادمة.

وقال مدير مكتب الإدارة الانتخابية في سبها فرح دحيرج لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على الشراكة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لما تقوم به من دور في عملية التوعية وحث المواطن على المشاركة الانتخابية في جميع مراحلها بداية من التسجيل بسجل الناخبين إلى الترشح وحتى عملية الاقتراع.

وأضاف دحيريح أن الاجتماع خصص كذلك إلى مناقشة توزيع المطويات الخاصة بأسماء وأرقام المراكز الانتخابية في بلديتي سبها ووادى البوانيس من أجل المساعدة في توزيعها ووصولها إلى كل موطن وحثهم على التسجيل وتعريفهم بكيفية التسجيل بسجل الناخبين من خلال الهاتف.

وقال المدير التنفيذي للتجمع الوطني بفزان ناصر الشريف إن عملية تحديث سجل الناخبين «تسير جيدا من خلال الإحصائيات اليومية التي تصدر عن المفوضية العليا للانتخابات»، معتبرا أن هذا «مؤشر جيد جدا».

ولاحظ الشريف أن «هناك تقصير في وسائل الإعلام العامة والخاصة حول تحفيز المواطنين على التسجيل بسجل الناخبين»، حيث أنه من «المفترض أن تكون هناك حلقات وجلسات نقاش على القنوات الفضائية والإذاعات المحلية من أجل حث المجتمع على ممارسة حقه السياسي من خلال التسجيل بسجل الناخبين».

وأعادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الرابع من الشهر الجاري فتح سجل الناخبين لتجديده وإتاحة الفرصة للمواطنين للتسجيل استعدادا للمشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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