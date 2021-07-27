«الجمارك»: تكليف العميد فكري بلها برئاسة لجنة مراجعة الاعتمادات المصرفية

قررت مصلحة الجمارك الليبية، تكليف العميد فكري فرج بلها، برئاسة لجنة متابعة ومراجعة الاعتمادات المصرفية.

ووفق نص القرار الذي نشرته المصلحة اليوم، تضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات طبرق، ورئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات الساحل الأخضر.

– توقيع مذكرة تفاهم بين «الجمارك» وبرنامج مراقبة الحاويات التابع للأمم المتحدة

وفي مطلع يوليو الحالي، وقعت مصلحة الجمارك مذكرة تفاهم مع برنامج مراقبة الحاويات، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتستهدف المذكرة تعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية، عبر تمويل مقدم من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

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