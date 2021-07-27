العكر: جماعة الإخوان كلفت أذرعها المسلحة في عام 2011 لاغتيال قادة وضباط الجيش على رأسهم اللواء عبدالفتاح يونس

اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعات الليبية سعد العكر أن ما يحدث في تونس سيكون له انعكاساته على الجانب الليبي.

وحول مدى تأثير قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وإقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان التونسي على الوضع في ليبيا، أكد العكر في حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “ما يحدث في تونس له انعكاساته على الجانب الليبي، وذلك لأن تونس دولة مجاورة لليبيا من ناحية، ولتشابه السيناريوهات الأحداث وتسارعها منذ عام 2011 على البلدين من ناحية أخرى”.

وقال: “جماعة الإخوان في ليبيا التي باتت تسيطر على جزء كبير من مفاصل الدولة في ليبيا ستتأثر بما يحدث في تونس، وستخشى على انهيار تنظيمها تأثراً بما حدث في تونس، مثلما تأثر نظام القذافي بإسقاط نظام زين العابدين. وظهر ذلك جلياً بارتفاع أصوات الجماعة في ليبيا مناهضة مستنكرة لبيان قيس سعيد”.

وحول ما شهدته تونس وهل من الممكن أن تصدر هذه المواقف والقرارات من قبل السلطات في ليبيا، أكد أستاذ القانون الدولي الليبي، على أن “الوضع مختلف في ليبيا نوعاً ما عن الوضع في مصر وتونس، حيث تم منذ عام 2011 العمل على ضرب الجيش الوطني الليبي واستهداف ما تبقى من قواته وعناصره التي استهدفها حلف الناتو بالقرار 1973، فالجماعة كلفت أذرعها المسلحة باغتيال قادة وضباط الجيش على رأسهم اللواء عبدالفتاح يونس، وذلك تحسباً منها لمثل هكذا أحداث، وبالتالي الجماعة في ليبيا كانوا حريصين على عدم قيام جيش وطني نظامي منضبط”.

وتابع “المشهد في ليبيا يستدعي تدخل جموع الشعب لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين وأذرعهم من الميلشيات والجماعات والمرتزقة”.

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