ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في اجدابيا

قال مدير المستشفى الميداني اجدابيا، الدكتور “عبدالعالي الزقزاق” إن عدد الحالات في العناية الفائقة بالمستشفى بلغ 15 حالة وجميعها تخضع لأجهزة الأكسجين.

وأوضح “الزقزاق” أن هناك حالات في العزل المنزلي تستخدم أسطوانات الأكسجين وعددها 23 حالة، إضافة إلى بعض الحالات الأخرى التي يتابعها أطباء وعناصر التمريض خارج المستشفى الميداني العسكري اجدابيا ولا تحتاج لأكسجين.

وطالب مدير المستشفى الميداني اجدابيا أهالي المدينة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خوفاً من تزايد عدد الإصابات ما قد يُخرج الوضع الصحي في المدينة عن السيطرة.

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