“كارثة نقص أكسجين” تلوح في أفق ليبيا

أحال رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” كتاباً رسمياً و بشكل عاجل -الثلاثاء- إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بشأن إيجاد بدائل أخرى لتوفير مادة الأكسجين تفادياً لحدوث أزمة قد تؤدي لقتل المرضى داخل المستشفيات وخارجها- وفقاً لكتاب “الشنطي”.

وأضاف رئيس الهيئة أنه من خلال المتابعة اليومية لملف جائحة فيروس كورونا وتحديداً المشاكل التي تعاني منها مراكز العزل تبين النقص الحاد في مادة الاكسجين في جل المراكز ضارباً مثالاً لما يحدث في مستشفى طرابلس الجامعي، حيث وصلت نسبة الاكسجين الموجودة ليوم الثلاثاء إلى نسبة 10 % من احتياج المركز والتي لا تغطي احتياج الحالات الموجودة والبالغة عددها “14” حالة إلا لساعات محدودة .

كما أفاد مدير الشركة الليبية للغازات المصنعة بعدم قدرة الشركة على توفير مادة الاكسجين لكافة المستشفيات ومراكز العزل نظراً للطلب المتزايد ، فيما طلب الشنطي من الحكومة على وجه السرعة إصدار تعليمات الى وزارة الصحة للبحث على كافة المصادر المحلية والخارجية لتوفير مادة الاكسجين وتحمل كافة المسؤوليات بالخصوص.

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