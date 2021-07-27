محكمة مصرية تحيل أوراق المتهمين في جرائم إرهابية في ليبيا إلى المفتي

أحالت محكمة أمن الدولة “طوارىء” المصرية -الثلاثاء- المدعو “بهاء كشك” الذي يوصف بأنه “الذراع الإرهابي” لــ “هشام عشماوي” والمرحل معه من ليبيا، وإثنين آخرين للمفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم، كما حددت المحكمة أمن جلسة 25 أكتوبر ، المقبل للنطق بالحكم لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين.

وجاء في أمر الإحالة من طرف النيابة العامة المصرية اتهام “بهاء علي كشك” المكنى بـ”أبو عبدالرحمن”، ومحمد فتحي غريب “أبو مالك”، ومحمد مرجان “أبو بكر” بأنهم ( على مدار الفترة بين عامي 2010 و 2019 داخل مصر وخارجها قد تولوا قيادة في “جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض الأمن والسلم العام للخطر) وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية عن فحوى أمر الإحالة.

ووجهت المحكمة للمتهمين العديد من التهم كارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية وإمدادها بالذخائر والأسلحة والمتفجرات وبكونهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد-“في إشارة إلى ليبيا”- للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.. ويشار إلى أنه خلال جلسة سابقة في 22 مايو 2021 م نادت المحكمة على المتهم “بهاء كشك” وأمرت بخروجه من القفص، وقال إنه سافر إلي ليبيا عام 2012 للعمل هناك، والتقى بالإرهابي هشام عشماوي مصادفة في مدينة درنة.

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