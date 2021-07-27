جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول ومحاسبة المخالفين

أجرت دوريات الحرس البلدي صبراتة رفقة دوريات من إنفاذ القانون والدعم المركزي التابعة لمديرية الأمن بالبلدية جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول المفروض ومخالفة أصحاب الأنشطة المخالفة للقرار، من خلال إقفال المحلات بالشمع الأحمر ومخالفتهم ماليا.

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