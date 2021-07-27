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وزارة التعليم العالي تغلق “20” جامعة وكلية لعدم الجودة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قفل “20” جامعة وكلية أوردتها بكشف أرفقته بكتاب رسمي نظرا لعدم توفرها على معايير الجودة المطلوبة حسب التقرير الوارد في الإحالة وطالبت الوزارة جميع الطلبة الدارسين بهذه الجامعات والكليات بأن يتصلوا باللجنة التي ستشكل لغرض إعادة تنسيبهم.

و أشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شمل جامعات وكليات بثلاث مناطق هي الغربية والشرقية والوسطى، بناء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة وقرار لاحق بتشكيل لجان فرعية لفحص وتقييم الجامعات الخاصة حسب المناطق الجغرافية، وشمل .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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