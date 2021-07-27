وزارة الداخلية تعلن عن مقتل شخص بعد إلقائه قنبلة يدوية بنقطة تفتيش في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخص بعد إلقائه قنبلة يدوية بنقطة تفتيش في مدينة صبراتة ما أدى إلى إصابة من برفقته وإصابة 5 آخرين من عناصر الدورية الأمنية التي كانت تتمركز في موقع الحادث، مشيرة إلى أن القتيل شخص كانت تبدو عليه علامات «السكر الظاهر».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن دورية تابعة لمديرية أمن صبراتة تتمركز «عند تقاطع الآثار» أوقفت مركبة آلية علـى متنهـا ثلاثـة أشـخاص «تظهـر علـيهم علامـات السـكر الظاهر وبحـوزتهم أسـلحة».

وأضافت الوزارة أن أعضاء الدورية طلبوا من هؤلاء الأشخاص «النزول من المركبة وتسـليم أنفسهم والأسـلـحـة التي بحوزتهم، وعند نقلهم لمركبة الحجز قام أحـدهـم بـإخراج قنبلـة يدويـة (رمـانـة) مـن تـحـت قميصـه ونـزع مـسـمار الأمـان، ورميها على أعضاء الدورية مـمـا أدى إلى وفاتـه، وإصابة من برفقته وخمسة من أعضاء الدوريات العاملة».

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا