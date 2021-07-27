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تشكيل غرفة أمنية في غدامس لمتابعة الإجراءات الاحترازية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدَ مديرُ أمنِ غدامس العقيد محمد قليوان اجتماعاً بالأجهزَةِ الأمنيَّة والعسكريةِ لمناقشةِ الوضعِ الوبائي وإنشاءِ غرفةٍ أمنيةٍ لمراقبةِ وتنفيذِ الإجراءاتِ الاحترازيَّةِ ومتابعةِ الوضعِ الأمني في المنطقَة.

خَلُصَ الاجتماع إلى تشكيلِ غرفةٍ أمنيةٍ تتولى العملَ على مكافحةِ ظاهرةِ التهريبِ إلى جانبِ ضبطِ ومراقبَةِ التزامِ المواطنين بالإجراءاتِ الوقائيةِ والصحيةِ للحدِّ من انتشارِ الوباء، والتصدّي للجرائمِ المنتشرَة والقبض على مُرتكبيها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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