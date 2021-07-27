تشكيل غرفة أمنية في غدامس لمتابعة الإجراءات الاحترازية

عقدَ مديرُ أمنِ غدامس العقيد محمد قليوان اجتماعاً بالأجهزَةِ الأمنيَّة والعسكريةِ لمناقشةِ الوضعِ الوبائي وإنشاءِ غرفةٍ أمنيةٍ لمراقبةِ وتنفيذِ الإجراءاتِ الاحترازيَّةِ ومتابعةِ الوضعِ الأمني في المنطقَة.

خَلُصَ الاجتماع إلى تشكيلِ غرفةٍ أمنيةٍ تتولى العملَ على مكافحةِ ظاهرةِ التهريبِ إلى جانبِ ضبطِ ومراقبَةِ التزامِ المواطنين بالإجراءاتِ الوقائيةِ والصحيةِ للحدِّ من انتشارِ الوباء، والتصدّي للجرائمِ المنتشرَة والقبض على مُرتكبيها .

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