تراغن.. وضع وبائي مقلق ونقص حاد في الأكسجين

تقرير/ 218

سجلت مدينة تراغن سجلت خلال الشهر الحالي 180 إصابة بفيروس كورونا توفي من بينها شخصان، ما يشي بأن الوضع الوبائي في المدينة لا ينبئ بخير، نظرا للانتشار المقلق لوباء كورونا، وزيادة أعداد الإصابات اليومية بالفيروس وأمام محدودية الإمكانات داخل مركز العزل وقسم الفلترة في مستشفى تراغن التعليمي وتوقف وحدة تعبئة إسطوانات الأكسجين .. ومن المرجح أن تسجل تراغن وعموم المنطقة قفزة في مستوى الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.

ويحتاج مستشفى تراغن حتى اللحظة إلى تعبئة “50” إسطوانة أكسجين أرسلها إلى مصنع الأكسجين في بلدية بنت بية الذي يشهد بدوره ازدحاما بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في معظم بلديات الجنوب، ناهيك على أن الوضع داخل قسم العزل في مستشفى تراغن التعليمي في حالة عجز تام أمام أي زيادة في عدد المصابين ما ينذر بانفجار قريب وكارثي في الوضع الوبائي في تراغن إذا لم تتدخل الجهات المعنية بشكل جاد وسريع لإنقاذ تراغن وعموم المنطقة الجنوبية.

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