البيوضي: الدبيبة سيخرج بعد تفاقم الأزمات في حملة تسويقيه يمارس هوايته في الخطب الشعبوية

انتقد سليمان البيوضي، الناشط السياسي من مصراتة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بسبب تجاهله لأزمة كورونا رغم ما حدث في الجارة تونس من كوارث صحية.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في هذا الوقت الحرج والذي تعاني فيه مناطق ليبية أزمة نقص الأكسجين والدواء وباتت كورونا تفتك بالليبيين، لا يزال رئيس حكومة الوحدة يمارس تجاهلا لأزمة “يتحمل” مسؤولية تفاقمها بعد أن تجاهل ما حصل في تونس ولم يَفِ بالتزامه بتوفير اللقاحات بجرعتيها”.

وأضاف أن حصيلة الوفيات كبيرة والأزمة تتفاقم والحكومة تنام في العسل ويجتمع رئيسها لدراسة مشروعات التنمية والبحث عن البراقي في الأرصدة، وتستمر في اتخاذ قرارات هشة والتعاطي مع الأزمة بسياسة إلقاء التهم والتنصل من المسؤولية.

وتابع:” مع تنامي أزمة كورونا سنعود لمسلسل الانقطاعات الطويلة للكهرباء فموجة الحر قادمة في الأسبوع المقبل “والتي ستزيد الطين بله”، وبعد هذا التفاقم سيخرج الدبيبة في حملة تسويقيه ويمارس هوايته في الخطب الشعبوية وستتولى الجيوش الإلكترونية مهمة تسويق الوهم”.