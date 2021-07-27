صبراتة .. رجال الحرس البلدي يشرفون على تطبيق الإغلاق الشامل

قال العميد أحمد أبو شويرب رئيس فرع جهاز الحرس البلدي صبراتة إن الإغلاق الشامل للمحال والأنشطة التجارية في صبراتة بعد تفاقم الوضع الوبائي في مناطق غرب ليبيا ، خطوة تأتي عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد خلال الأيام الماضية وجمع عددا من المسؤولين بالبلديات ورجال الحرس البلدي في صبراتة وصرمان والعجيلات.

وتتابع الدوريات التابعة لجهاز الحرس البلدي في مدينة صبراتة – مدعومة من جهاز الدعم في المديرية وبمتابعة عميد بلدية صبراتة “محمد الحسلوك” – عن كثب تطبيق الحظر وسير العمل في المرافق الحيوية المستثناة من الإغلاق في خطوة يأمل القائمون عليها أن تحد من انتشار الفيروس وتقلل من عدد الإصابات للحد من الضغط على المرافق الطبية التي تعاني نقصا حادا في التجهيزات والمواد التشغيلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية