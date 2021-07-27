وزير الصحة يبحث مع وفد أردني آلية التعاون في توطين علاج التوحد

التقى الدكتور علي الزناتي وزير الصحة، ظهر الثلاثاء، وفدًا أردنيًا ممثلًا عن الأكاديمية الأردنية للتوحد، وذلك لبحث آلية التعاون مع الجانب الأردني فيما يخص توطين علاج متلازمة التوحد في ليبيا.

وحضر اللقاء، موظف في السفارة الليبية بعمان، ومدير المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد، مدير إدارة الموارد البشرية وممثل عن مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وتم خلال اللقاء تحديد آلية التعاون من خلال عقد شراء خدمة لدعم المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد فنيًا، وتدريب ونقل الخبرات الأردنية للعناصر الطبية الوطنية داخليًا وخارجيًا، وخاصة في المجالات والتخصصات الغير موجودة في ليبيا.

وأكد وزير الصحة، ضرورة توطين العلاج بالداخل، لما له من دور هام في توطين الخبرة والعلم والخدمة.

كما شدد الوزير، على ضرورة فتح فروع أخرى للمركز في المنطقة الشرقية، الوسطى والجنوبية.

يذكر أن الوفد الأردني، قد سبق اللقاء، بزيارة إلى المركز الوطني لعلاج وتشخيص أطفال التوحد، وقد أبدى إعجابه بمدى ضخامة المركز وتجهيزه بالأجهزة الحديثة والمطابقة للمواصفات العالمية.