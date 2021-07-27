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ما هي سيناريوهات الإخوان لتفادي السقوط النهائي في تونس؟

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

حذر القيادي الليبي المنشق عن تنظيم الإخوان الدولي، صلاح الحداد، من سيناريوهات قد يلجأ لها التنظيم في تونس بمساندة قياداته في ليبيا لبث الفوضى في البلدين بعد تلقيه ضربة موجعة في تونس؛ ليحمي “خطة التمكين 2028″ التي تشرف عليها تركيا، وتهدف للسيطرة بها على شمال أفريقيا، وتحويل طرابلس عاصمة لـ”الدولة الإخوانية” أو ما تروج له تركيا بحلم “الخلافة العثمانية” في تلك المنطقة.

 وسادت حالة من الخوف والاستنفار داخل صفوف الإخوان في الساعات الأخيرة؛ حيث أكدت مصادر أن قيادات التنظيم بليبيا في اجتماعات مستمرة منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، تجميد مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية ورفع الحصانة عن أعضائه، وأن الإخواني خالد المشري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تواصل مع قيادات إخوانية في تونس وعرض عليهم تقديم الدعم، فيما شوهدت ميليشيات تتجه من طرابلس إلى الحدود مع تونس.

وتعرَّضت فروع تنظيم الإخوان على مدار السبع سنوات الماضية لضربات ثقيلة متتالية أطاحت بتواجده في مصر (ثورة 2013) وليبيا (خسارته انتخابات البرلمان 2014) والسودان (ثورة 2019)، وآتت تونس مؤخرا لتتقطع أوصاله في دول شمال أفريقيا.

خطة التمكين 2028

وتعليقا على هذا، يكشف عضو شورى تنظيم الإخوان الدولي المنشق، صلاح الحداد، لـ”سكاي نيوز عربية” عن الخطوات المتوقع أن يقوم بها التنظيم في تونس وليبيا لتقليل خسائره، ولو بالعمل المسلح مثلما فعل في ليبيا سنة 22014.

فيقول إن: “التنظيم أعد سريعا سيناريوهات للأيام المقبلة في تونس، وهي أيام ستكون صعبة وعسيرة ومؤلمة إذ لم يتم التعامل معها بشكل حاسم”.

وشرح أنه “باعتبار أن تونس لوجستيا تعتبر الحصن الأخير للإخوان والتنظيم العالمي في شمال أفريقيا، فإنه في إطار خطة التمكين 2028 التي أعدها الإخوان للسيطرة على دول عربية فإنه من المؤكد سيلجأ للعنف بأقصى درجاته”، معللا ذلك بأنه “كلما ضاق عليهم الخناق لجأوا إلى الإرهاب”.

وخطة التمكين 2028 وضعها التنظيم الدولي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ 2006، وتقضي بالسطو على بلاد شمال أفريقيا، وتحويل طرابلس إلى عاصمة للدولة الإخوانية (الخلافة العثمانية الجديدة) في هذه المنطقة، استغلالا لضعف الجيش الليبي، والطبيعة القبلية للسكان قليلي العدد، وطول حدود ليبيا وضعف السيطرة عليها، والموقع الاستراتيجي الممتاز، إضافة لكثرة ثروات البلاد.

وبعد أن غرس أردوغان أقدام الجيش التركي والمرتزقة التابعة له في الأراضي الليبية، وسيطرتهم على غرب البلاد، كشف في سنة 2018 بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 90 لتأسيس “الإخوان” أنه يعتزم الاحتفال بمئوية التنظيم في طرابلس، أي بحلول 2028.

وهذا ما يفسر سبب الحشد الدائم الذي تقوم به تركيا لشحن ليبيا منذ 2011 بميليشياتها تمهيدا لتحقيق هذا المشروع، الذي به تمتلك تركيا قاعدة لابتزاز الدول الأوروبية الواقعة قبالة ليبيا شمال البحر المتوسط، ودول القارة الأفريقية جميعها، بل والمجتمع الدولي بأكمله، وتنفذ حلمها بعمل إمبراطورية عثمانية جديدة.

حملة عالمية ضد تونس

وضمن سيناريوهات حماية خطة التمكين هذه- يتابع الحداد- فإن التنظيم سيستنفر كافة كوادره العاملة في الداخل والخارج، بما في ذلك أجهزة التنظيم العالمي المختلفة، لشن حملات إعلامية إلكترونية شعواء على الرئاسة في تونس وكل من يصطف معها.

ولفت الإخواني المنشق (انضم للتنظيم الدولي 1990 وانشق عنه في 2002) إلى أن التنظيم أيضا سيشرع في تلفيق الأكاذيب الإعلامية لتهييج الجماهير واستعطاف الرأي العام من خلال قنواتهم الفضائية المحلية والإقليمية.

كذلك سيستعين بأجهزة المخابرات العالمية الصديقة له للضغط على الرئاسة التونسية من أجل إيجاد مخارج سياسية ودبلوماسية.

الاعتصام وتهريب السلاح

ويقول الحداد إنه ضمن السيناريوهات أيضا تهريب السلاح والجماعات الإرهابية إلى تونس، والدخول في اعتصامات مفتوحة، ونصب الخيم، ورفع التوابيت (إشارة لرغبته فيما يسميه الإخوان الاستشهاد) والمصاحف أمام المقار الحكومية والتشريعية، على رأسها مجلس النواب.

وبالتزامن مع هذه الأعمال المهيجة للعنف والعواطف، يتابع حداد، فإنه بالتوازي سيتواصل مع بعض الأحزاب السياسية لعقد، أو شراء، تحالفات لتشكيل جبهة لمقاومة ما يصفونه بالظلم.

“عدوانية” أكثر في ليبيا

وعن تأثير هذه الأحداث على ليبيا، لفت المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أن إقصاء الإخوان من تونس بلا شك سيلقي بظلاله على ليبيا، وسيجعل قادة الإخوان فيها “أكثر عدوانية”.

وضرب مثلا بأنه بعد قيام الثورة المصرية التي أقصت التنظيم عن الحكم في 2013، انقلب التنظيم في ليبيا على نتائج الانتخابات التي خسروها نتيجة رفض معظم الليبيين انتخابهم، وأصابهم الذعر من الفشل التام، لدرجة أنهم حركوا حربا (عملية فجر ليبيا) أتت على الأخضر واليابس في غرب ليبيا.

“الأمل الوحيد”

وأضاف الباروني أن ليبيا الآن أصبحت “الأمل الوحيد للتنظيم لدعم تونس من أجل البقاء وتصحيح الوضع، أو أن يكتمل التخطيط المعلن من تركيا بان تصبح طرابلس الليبية عاصمة للتنظيم في شمال أفريقيا، وهو الأمر الذي يجب تفويته بأي شكل”.

 

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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  • بعض شهود عيان ابلبغوا عن سفن أوروبية تقوم برمي الفضلات الكيميائية والملوثة في السواحل لشواطيء االشمال الأفريقي

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  • لابد لشعب التونسي الوقوف مع الرئيس قيس سعيد

    ضد عملاء المخابرات الامريكية والبريطانية – الاسرائيلية بالتنسيق مع عملائهم في تونس التي تدافع عنهم عبرقنواتهم الرسمية ومنظماتهم الانسانية لحمايتهم وهم :
    1- الماسوني راشد الغنوشي زعيم الماسونيين في تونس .
    2- المشيشي عميل المخابرات الاسرائيلية الذي وفق أوامر راشد الغنوشي.
    3- عبير موسى عملية المخابرات الاسرائيلية التي تتدعى الجانب الوطني لشق صفوف البرلمان لدعم راشد الغنوشي لدى الشارع التونسي .
    4- عملية مطار التونسي هو عميل للمخابرات العسكرية الاسرائيلية خلق أزمة أقتصادية لتونس .
    5- الاعضاء البرلمان التونسي الذين قاموا بمشجرات وشتائم وتلاسن وضرب واعتداء علي بعضهم هو جزء من الخطة الامريكية – الاسرائيلية وهم عملاء يعملون على تدمير الشعب التونسي .
    6- جماعات الديمقراطية الذين يدرون حملة التصريحات التشويه على المستوي الشخصي والسياسي ضد الرئيس التونسي قيس سعيد هم عملاء للمخابرات الامريكية – الاسرائيلية – الناتو هدفهم تدمير الشعب التونسي وفقا لنظرية ” الضغط والملاحقة ” حتى الاستسلام.
    7- تشهير بالرئيس قيس سعيد باقامة علاقة جنسية مع سكرتيرتة هذه عملية عادية تحدث مع روؤساء العالم وتمت بتراضي بين الطرفين وهي ليست مشكلة ماهناك الأف النساء التونسيات والعربيات يقاقمن بعلاقات بشكل يومي مع بعضهم بكافة القطاعات والمؤسسات الاجتماعية والغير الاجتماعية ولكن المشكلة ليست في الجنس المشكلة هي :
    – من الشخص الذي قام بتصوير الرئيس وهو يمارس الجنس مع سكريترتة ؟؟.
    – كيف تم اخترق آمن الرئيس وأجهزته حتى تصويره ؟.
    – كم عدد الجواسيس داخل القصر الرئاسي لرئيس ؟.
    – أذا كان قصر الرئيس مخترق على أعلى مستوى كيف بجمهورية مثل تونس ؟.
    – كيف تدخل الاموال الى تونس حتى تصل الى يد العملاء ؟.
    – كيف وصلت اشرطة الرئيس الى مواقع التواصل الاجتماعي ومن وصلها ؟.
    – كم عدد الجواسيس المخابرات العسكرية الاسرائيلية داخل الجمورية التونسية ؟.
    هذا ماعلى الشعب التونسي معرفته لانقاذ تونس الخضراء … ودعم الرئيس التونسي قيس سعيد للحفاظ على الاقتصاد التونسي ومطالبة الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان التونسي وطرد العملاء وتقديمهم للمحكمة … ومحكمة المشيشي بتهمة الخيانة لشعب التونسي بسبب تحالفه مع اعداء تونس … ومطالبة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور وجعل نظام الحكم جمهوري حتى لايستطيع الخونة التحرك بحرية وبحماية من البرلمان أي حكم برلمان يعمل على حماية الخونة والعملاء والجواسيس و بسبب قوانين الدستور لايستطيعالرئيس عمل أي شئ التي تعمل ضد الرئيس ولمصلحة الجواسيس … وهذا مايريده الماسوني راشد الغنوشي عميل المخابرات البريطانية كل مايحدث في تونس وراءه بريطانيا – اسرائيل – امريكابسبب عدواة الشعب التونسي لاسرائيل … والازمة الاقتصادية في تونس ورائها راشد الغنوشي والمخابرات العسكرية الاسرائيلية والامريكية التي لديه غرف عملية سرية داخل الشقق المفروشة لشركات وهمية والمسثتمرين الاجانب وخاصة قطر – الامارات .

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  • كل اوهام اردوغان وهزيان الاهوان لاقيمة له على ارض الواقع فتساقط اللخوان فى كل مكان صار امرا حتميا وفى تونس يعلم خوانها ان اى تصادم مع الجيش الوطنى يعنى سحقهم ومصادرة اموالهم كما حدث فى مصر وسنجد تعاون مصرى تونسى فى هذا المجال علما يان كل اجتماعلت اللخوان يتم تصويرها بالصوت والصورة من المخابرات المصرية ومن حسن الخظ ان اللخوان يخونوا بعضهم البعض مقابل المال حتى فى حماس نرى اختراق اسرائيل لقيادتها وتصفيعم بسهولة .

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