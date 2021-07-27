«الصحة» تدعم مركز عزل بلدية براك بفريق طبي لمجابهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دعم مركز العزل ببلدية براك، بفريق طبي طارئ لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن الدعم يأتي تنفيذًا للتعليمات الصادرة من وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، وباستجابة عاجلة من إدارة الطوارئ الصحية بديوان الوزارة.

– «الصحة» ترسل فريقا طبيا لدعم مركز العزل في زليتن

ووفق البيان، ضم الفريق أطباء متخصصين وممارسين في العناية الفائقة، وفنيين عناية وتخدير وتمريض عزل، لتقديم الدعم اللازم للمركز.

وأرسلت وزارة الصحة، في وقت سابق، عدة فرق طبية طارئة للمناطق التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لدعم العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل لمجابهة الوباء، منها فريق طبي طارئ لدعم مركز العزل بمدينة زليتن، أمس الثلاثاء.

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