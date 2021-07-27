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«الصحة» تدعم مركز عزل بلدية براك بفريق طبي لمجابهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دعم مركز العزل ببلدية براك، بفريق طبي طارئ لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن الدعم يأتي تنفيذًا للتعليمات الصادرة من وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، وباستجابة عاجلة من إدارة الطوارئ الصحية بديوان الوزارة.

– «الصحة» ترسل فريقا طبيا لدعم مركز العزل في زليتن

ووفق البيان، ضم الفريق أطباء متخصصين وممارسين في العناية الفائقة، وفنيين عناية وتخدير وتمريض عزل، لتقديم الدعم اللازم للمركز.

وأرسلت وزارة الصحة، في وقت سابق، عدة فرق طبية طارئة للمناطق التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لدعم العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل لمجابهة الوباء، منها فريق طبي طارئ لدعم مركز العزل بمدينة زليتن، أمس الثلاثاء.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • رسالة الى الشعوب العربية والاسلامية عامة

    نحب نذكر هذه الشعوب التي صدقت السلفية الفاسدة وركضت خلفها في كل خطوة شيطانية قامت بها خدمة للمحافل الماسونية الصهيونية الابليسية لضرب الدين ونشر الالحاد والفتن.
    الطائفة السلفية مش تدعي بإنها الفئنة ناجية وصاحبة دين التوحيد وزعميهم مجدد دين التوحيد اليهودي بن عبدالوهاب … وهم أهل السنة النبوية وأصحاب الدين السليم حسب اقوال حاخاماتهم في أرض الحجاز .
    – لماذا لاتتوجه هذه الشعوب لهذه الطائفة الناجية لتدعو لهم الله ليرفع عنهم وباء كورونا؟ … حسب اقوالهم مستجابوا الدعوة وهم الفئة الناجية والمقبولة لدى الله عزوجل.
    – لماذا لاتطلب هذه الشعوب من هذه الطائفة الناجية لتدعو لهم الله ليرفع عنهم وباء كورونا في كل جمعة؟.
    – لماذا لاتطلب هذه الشعوب من هذه الطائفة الناجية لتدعو لهم الله ليرفع عنهم وباء كورونا عقب كل صلاة مفروضة؟.
    – لماذا لاتطلب هذه الشعوب من حاخامات بمكة والمدينة لهذه الطائفة الناجية لتدعو لهم الله ليرفع عنهم وباء كورونا ؟.
    … أطلبوا من السلفية الشيطانية تدعو الله أن يرفع عنكم البلاء مش هم الفئة ناجية.

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