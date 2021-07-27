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«مفوضية اللاجئين» ترحب بمبادرة تطعيم رعايا بلدان ثالثة في ليبيا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ترحيبها بمبادرة السلطات الليبية، والتي بموجبها تلقى اللاجئون وطالبو اللجوء التطعيمات ضد «كوفيد 19»، إلى جانب رعايا بلدان ثالثة بالإضافة إلى الليبيين.

وانطلقت حملة التطعيم الأولى التي شملت أيضًا رعايا أجانب السبت الماضي، في عدة مواقع بطرابلس، بهدف أولي يبلغ 40 ألف جرعة وفق المفوضية في بيان لها الثلاثاء.

وقال نائب رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جمال زموم: «إننا نقدر النهج الشامل الذي تتبعه ليبيا»، معتبرا إتاحة اللقاح لجميع الفئات تساعد في التأكد من سلامة الجميع.

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كما أشاد بتركيز السلطات على أولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء، معبرا عن أمله أن تستمر هذه المبادرة وتتوسع لتصل إلى المزيد من اللاجئين.

يشار إلى أن هناك أكثر من 42458 لاجئًا وطالب لجوء مسجل في ليبيا فروا من الحرب والاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • توجد بلاغاات عن مجموعات من المتطرفين وأجانب واوروبيين وافارقة يقومون بأأعمال السحر داخل المناطق الليبية ـ فيجب على قوات الأمن المسلح الأنتباه والتفتيش عنهم ـ ومعظمهم في بعض مقاهي ومطاعم ـ وبؤرفساد ودعارة واوساخ وكتابات طلاسم على الجدران ـ فلهذا على قوات الأمن العمل مع الادارة الليبية للأوقاف والتخري والتفتيش .

    رد

  • توجد بلاغاات عن مجموعات من المتطرفين وأجانب واوروبيين وافارقة يقومون بأأعمال السحر داخل المناطق الليبية ـ فيجب على قوات الأمن المسلح الأنتباه والتفتيش عنهم ـ ومعظمهم في بعض مقاهي ومطاعم ـ وبؤرفساد ودعارة واوساخ وكتابات طلاسم على الجدران ـ فلهذا على قوات الأمن العمل مع الادارة الليبية للأوقاف والتحري والتفتيش .

    رد