متناسياً استجلاب بلاده المرتزقة.. أوغلو لنظيره التونسي: تركيا حريصة على أمن واستقرار تونس

أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، اطلعه خلالها على تطورات الوضع في تونس ومضمون القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، حفاظا على استقرار البلاد ومؤسسات الدولة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، أكد الجرندي، أن قرارات الرئيس التونسي حرصت على حماية البلاد في ضوء انسداد الأفق السياسي وما انجر عنه من تحديات اقتصادية واجتماعية فاقمت من حدتها الأزمة الصحية الراهنة.

من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي، “عن حرص بلاده على أمن واستقرار تونس، معربا عن ثقته في قدرة تونس وشعبها على تجاوز هذا الظرف الدقيق باعتبار الأسس المتينة التي انبنت عليها مؤسسات الدولة التونسية”، على حد تعبيره.

وزعم أن “تركيا تقف وتساند كل ما فيه مصلحة وخير الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته”.

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