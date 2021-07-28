متوجها للجزائر.. المنفي ينهي زيارته الرسمية للكونغو برازافيل

أنهى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو برازافيل.

وكان الرئيس الكنغولي دينيس ساسو نغيسو في مقدمة مودعيه، والوفد المرافق له.

وكان المنفي، قد بحث خلال هذه الزيارة، مع دينيس ساسو نغيسو، الذي يترأس لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

وسيتوجه المنفي عقب زيارته للكونغو برازفيل، للجزائر، في زيارة رسمية تدوم يومين، وسيستقبله رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في إطار مواصلة التعاون، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

