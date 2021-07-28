اقعيم للقنصل الإيطالي: نسعى بكل السُبل الممكنة للقضاء على آفة الهجرة غير الشرعية

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم ، مع قنصل جُمهورية إيطاليا كارلو باتوري والوفد المُرافق له، ملف الهجره غير الشرعية وسُبل التعاون في مجال التدريب بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن وكيل الوزارة أثنى خلال اللقاء بالقنصل الإيطالي والوفد والمرافق له، على زيارة الأخير لهيئة السلامة الوطنية اليوم ودراسة كيفية تقديم يد العون في تدريب الكفاءات الليبية من خلال مشروع تدريب مشترك بجمهورية إيطالية والذي يشمل عددا من العناصر في عدة مُدن ليبية.

وبحسب البيان الصادر، تطرق القنصل الإيطالي للحديث حول ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تُعتبر ليبيا بوابة إفريقيا للبحر المتوسط، بالمقابل تُعتبر إيطاليا بوابة المتوسط لأوروبا، ليؤكد الوكيل أن الداخلية تسعى بكل السُبل الممكنة للقضاء على هذه الآفه نهائياً .

واختتم الاجتماع، بمناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، داعياً الوكيل، القنصل الإيطالي لإجراء مثل هكذا زيارات للمُدن الليبية وتعزيز التعاون في التدريب والخبرات في كافة المجالات.

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