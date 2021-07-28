بركات: مجلس المشري ساوم السائح بين ‏البقاء في منصبه أو تأجيل الانتخابات

أكد وزير الصحة الأسبق بالمجلس الوطني الإنتقالي ناجي بركات، أن ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، ساوم رئيس المفوضية العليا ‏لللانتخابات، عماد السائح بين بقائه في منصبه أو تأجيله ‏الانتخابات المقرر إقامتها في 24 ديسمبر المقبل.‏

بركات، وفي تصريحات متلفزة، قال: “‏أنه حسب ما تابعناه أن أرقام تسجيل الناخبين زادت، وستزيد خلال ‏الأيام المقبلة، مُطالبًا بأن يكون هناك حملة كبيرة لتشجيع ‏الناخبين للتسجيل.، واصفاً تسجيل الناخبين بأنه “المخرج الوحيد”، مضيفاً: “حتى نتخلص من ‏الأجسام البالية والمهترأة”، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا حملة كبيرة ‏تعكف عليها الحركات والأحزاب وهي الأساس، التي ستقول ‏للناخبين إن أصواتهم الأهم، وعزوفهم ليس في صالح ليبيا أو ‏الناس، لافتًا إلى أنهم هم المخرج الوحيد لهذه الأزمة التي تعيش فيها البلاد.‏

وتحدث عن دور المفوضية في تشجيع الناس، بقوله إن المفوضية ‏ليس لديها الإمكانيات لتصل إلى كل مكان، لذلك المسؤولية الأكبر ‏تقع على القوى الوطنية والشباب والنساء لتشجيع الناس على ‏التسجيل، والتسجيل بدأ تزيد وتيرته بصورة كبيرة، لافتًا إلى ‏احتمالية التمديد لفترة التسجيل واردة بحسب رئيس المفوضية ‏عماد السائح لفترة ما بين 7 إلى 10 أيام.‏

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وانتقل بالحديث إلى مشاورات روما الحالية بقوله إن المفوضية ‏لديها خبرة في مسألة الانتخابات وقوانينها، وهي الجهة التي يمكنها ‏أن تسن قوانين الانتخابات، ولكن لا يمكنها أن تسن تلك القوانين ‏من دون قاعدة دستورية متفق عليها.‏

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وأشار إلى أن ذهاب المفوضية إلى روما، لأن من عملها هو المشاركة ‏والمساهمة في وضع القوانين الانتخابية من النواحي الفنية، وهم ‏يقوموا بمجهود كبير جدا في هذا الشأن، ويجب دعمها من قبل كل ‏الليبيين لأنها الجهة الوحيدة القادرة إنجاح الانتخابات والشعب ‏بات يكشف تلك الحملات المغرضة ضد المفوضية.‏

وأضاف: “المفوضية لا تقف ضد طرف أو مع طرف معين، ‏والمفوضية لا يمكنها أن تسن القوانين والتشريعات من دون أن ‏يصدرها مجلس النواب ويقرها مجلس النواب، وبالنسبة لمقترح ‏الدوائر الانتخابية هو مقترح طلب من المفوضية أن تعده من قبل ‏النواب”.‏

واستمر: “وذلك لأن المفوضية لديها خبراء دوليين يعملون على ‏إعداد قوانين يفهمها الناس وعندها الأرقام ووضع الدوائر الانتخابية ‏أسهل، وهو مجرد مقترح يمكن مناقشته رغم مراعاتهم الناحية ‏الجغرافية والعددية لكل المناطق، وهناك حاليا تشاورات ووجودها ‏في روما ليس سياسيا بل للتشاور الفني فقط”.‏

وعن سبب اختيار روما دون غيرها من المدن، قال بركات إنه تم ‏اختيار روما لتلك الاجتماعات، لأن الحكومة الإيطالية هي من ‏قدمت الدعوة لتلك الاجتماعات عقب إنشاء اللجنة التشريعية من ‏مجلس النواب، وكذلك بسبب جائحة كورونا، والدول أو المدن ‏الأخرى مثل جنيف، لديها متطلبات معينة قبل اجتماعهم فيها ‏ولكن إيطاليا سهلت تلك العملية.‏

ولفت إلى أن “المفوضية قدمت مقترحا في تلك الاجتماعات، ولكن ‏ليس بالضرورة أن تتبناه اللجنة التشريعية بالنواب، بل يمكن أن يتم ‏تعديلها أو التشاور حولها، لأنهم يرغبون أن تكون الانتخابات ‏المقبلة نزيهة متميزة”.‏

وتطرق أيضا إلى “الحملة التي شنت على المفوضية، خاصة من ‏”المجلس الأعلى للدولة”، كانت ‏مستهدفة والغرض منها واضح، حتى أنهم كانوا يساوموا رئيس ‏المفوضية بشكل واضح، بأنه “لو تريد أن تبقى في مكانك قم بتأجيل ‏الانتخابات”، وهذه أشياء واضحة للجميع، وعندما لم يستجيبوا ‏لتلك الضغوط، شنت عليهم حملات مغرضة سواء بداعي تزوير ‏أرقام الناخبين وما إلى ذلك من أمور.‏

وأردف: “المفوضية حاليا لديها تنظيم حالي لمنع أي تزوير ‏ويمكن لأي شخص بأن يتصل بأرقام المفوضية، والتأكد من ‏تسجيل اسمه أو إلغاء اسمه من السجل، وعمليات التزوير ‏المزعومة تلك تمت معظمها في عام 2014 و2013، وهذه ‏العمليات كلها تقدر مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية أن ‏تعرف كافة تفاصيل تلك العمليات وعلى تلك الهيئات أن تتحرك ‏لمعرفة من يقوم بتسجيل الناخبين من دون علمهم إذا كان حدث” .

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