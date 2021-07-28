صنع الله و بن شتوان يناقشان مشاريع النفط البحرية بمؤسسة النفط

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رفقة رئيس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز محمد بن شتوان نسب الإنجاز في المشروعيين ” a – h” والقطع البحرية الخاصة بهما.

وتطرق صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في طرابلس إلى المشاكل التي تواجه عمل شركة مليتة بينها المالية بسبب اعتماد الميزانية للقطاع وتاخرها للشهر الحالي كما ناقش الطرفان المشاريع المنجزة و تاخر تنفيذ الخطط بسبب قلة الإمكانيات.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مليتة للنفط والغاز ضدر فيروس كورونا الأمر الذي أسهم في استمرار عمليات الإنتاج.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

