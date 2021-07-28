وزارة الداخلية تضبط 11 ألف قرص مخدر و2 كيلو حشيش في مداهمة أمنية بمنطقة الوحيشي

داهمت قوات الأمن منزل بمنطقة الوحيشي وضبطت فيه 11 ألف قرص مخدر وكمية من الخمور المستوردة و2 كيلو من مخدر الحشيش.

وبحسب المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج أقعيم، الذي نشر فيديو للمتهم والمضبوطات وكتبت عليه إنه تمت مُداهمة منزل بمنطقة الوحيشي وضبط 11 ألف قرص من مُذهبات العقول المهلوسة، وكمية من الخمور المُستوردة و2 كيلو جرام من مادة الحشيش.

وتابع أن قوة فرض القانون برئاسة عقيد جمال العمامي، انطلقت فجر الثلاثاء، بعد التحري ودقة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية، لمداهمة المنزل الذي يُعتبر وكرا لترويج المُخدرات.

ولفت إلى إلقاء القبض علي أحد المروجين داخل المنزل مُتلبساً، وجارٍ البحث عن الآخر، مضيفا أن قوة فرض القانون تمكنت من ضبط الممنوعات والقبض على أحد المتهمين ببيع هذه السموم بالمدينة دون وقوع أي أضرار، فيما تستمر حملات عناصر الداخلية لضبط الخارجين على القانون، وكل من تسول له نفسه المُتاجرة بعقول الشباب.

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