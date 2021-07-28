النعّاس: “قيس سعيّد” يكره “الدين والديّان” والبرلمان التونسي تفوح منه رائحة الإسلام

علق محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، على الأحداث التونسية الأخيرة، واصفُا الرئيس قيس سعيد بأنه يكره “الدين والديّان”

وقال «النعّاس» في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “فى تونس قامت غرفة العمليات الدولية بتوجيه ضربتها هذه المرة عن طريق رجل مدني علماني متفرنس يكره الدين والديان -في إشارة لقيس سعيد- وليس عن طريق رجل عسكري”، على حد قوله.

وأوضح أن “برلمان تونس تفوح منه رائحة الإسلام ولا بد من التخلص منه كما فعلوا بالبرلمان المصرى تماما”، بحسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.

كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: “لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.”

وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.