«الفرجاني»: لو انتخبنا الرئيس مباشرة من الشعب سينقلب و«يرجعلنا» دكتاتور «ألعن» من القذافي

زعمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أنه لو اتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب سينقلب و«يرجعلنا» دكتاتور «ألعن» من القذافي، وفقا لتعبيرها.

وقالت الفرجاني، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما يحدث في تونس هو بمثابة دق ناقوس الخطر في ليبيا”.

وأضافت “هذه إحدى كوارث انتخاب رئيس مباشر في ظل العقلية العربية الاستبدادية. لو تم انتخاب قيس سعيد من قبل البرلمان لما تجرأ على فعل ما فعل وكان اجتمع البرلمان وتمت اقالته فورا”.

وتابعت “لهذا هم يعملون الآن بقوة لانتخاب رئيس مباشر في ليبيا وبدون دستور ولا عنده جسم شرعي يقدر يتبعه. يعني ينتخب من هنا يعلن الانقلاب وتجميد كل شيء ويحط السلطات كلها في ايده ويرجعلنا دكتاتور «ألعن» من القذافي. ويعلن تحرير البلاد من فبراير بحجة إنها إرهاب”، على حد وصفها.