الزناتي يبحث مع وفد أردني توطين علاج التوحد في ليبيا

التقى وزير الصحة علي الزناتي وفدا ممثلا عن الأكاديمية الأردنية للتوحد، لبحث آلية التعاون معهم فيما يخص توطين علاج متلازمة التوحد في ليبيا.

وتناول اللقاء تحديد آلية التعاون من خلال عقد شراء خدمة لدعم المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد فنيًا، وتدريب ونقل الخبرات الأردنية للعناصر الطبية الوطنية داخليا وخارجيا، خاصة في المجالات والتخصصات غير الموجودة في ليبيا، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأكد الزناتي ضرورة توطين العلاج بالداخل، لما له من دور مهم في توطين الخبرة والعلم والخدمة، مشددا على ضرورة فتح فروع أخرى للمركز في المنطقة الشرقية، الوسطى والجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد الأردني زار المركز الوطني لعلاج وتشخيص أطفال التوحد، و«أبدى إعجابه بضخامة المركز وتجهيزه بالأجهزة الحديثة والمطابقة للمواصفات العالمية».

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