حنان شلوف: إذا كانت القوة الشعبية تريد حفتر بلا تزوير عندها سيكون فوزه كفوز هتلر

زعمت حنان شلوف، النائبة المنشقة عن البرلمان، أن “جوهر الاشكالية في تزوير الانتخابات ليس وصول حفتر للرئاسة، بل الإشكالية أن التمثيل لن يكون حقيقي أي أن القوة الشعبية الفعلية لن يعبر عنهم الفائزون بالانتخابات المزورة”، بحسب قولها.

وأضافت “شلوف” على حسابها بـ”فيسبوك”: “وبالتالي بدلا من أن تكون الانتخابات دافعا لتغيير السروج الذي به الراحة وبدلا أن تكون البديل للحرب والدافع للاستقرار سيكون التزوير هو فتيل الحرب لا قدر الله والدافع لعدم الاستقرار السياسي”.

وأوضحت قائلة: “بل قد تكون سبب للاضطهاد السياسي كالذي حدث لليهود ولكل من لا ينتمي للحزب النازي في ألمانيا”.

وعلقت إحدى المتابعات على منشور «شلوف» موجهة لها سؤالًا جاء فيه: “وهل تثقين في القوة الشعبية الفعلية دكتورة، أظن أنهم هم أنفسهم من سيأتون بحفتر!”.

لترد عليها «شلوف»، قائلة: ” إذا كانت القوة الشعبية تريد حفتر بلا تزوير عندها سيكون فوزه كفوز هتلر”، مردفة؛ “ولكن ستكون الانتخابات معبرة تعبير حقيقي على السائد في المجتمع ولن يكون هناك حرب ولكن سيكون هناك تصفيات لخصوم حفتر “.

وختمت ردها موضحة: “ولكن إن كانت الانتخابات مزورة فسيكون عدم استقرار وقلاقل وقد تكون حرب بالاضافة الى تصفية الخصوم”، وفقًا لكلامها.