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حنان شلوف: إذا كانت القوة الشعبية تريد حفتر بلا تزوير عندها سيكون فوزه كفوز هتلر

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت حنان شلوف، النائبة المنشقة عن البرلمان، أن “جوهر الاشكالية في تزوير الانتخابات ليس وصول حفتر للرئاسة، بل الإشكالية أن التمثيل لن يكون حقيقي أي أن القوة الشعبية الفعلية لن يعبر عنهم الفائزون بالانتخابات المزورة”، بحسب قولها.

وأضافت “شلوف” على حسابها بـ”فيسبوك”: “وبالتالي بدلا من أن تكون الانتخابات دافعا لتغيير السروج الذي به الراحة وبدلا أن تكون البديل للحرب والدافع للاستقرار سيكون التزوير هو فتيل الحرب لا قدر الله والدافع لعدم الاستقرار السياسي”.

وأوضحت قائلة: “بل قد تكون سبب للاضطهاد السياسي كالذي حدث لليهود ولكل من لا ينتمي للحزب النازي في ألمانيا”.

وعلقت إحدى المتابعات على منشور «شلوف»  موجهة لها سؤالًا جاء فيه: “وهل تثقين في القوة الشعبية الفعلية دكتورة، أظن أنهم هم أنفسهم من سيأتون بحفتر!”.

لترد عليها «شلوف»، قائلة: ” إذا كانت القوة الشعبية تريد حفتر بلا تزوير عندها سيكون فوزه كفوز هتلر”، مردفة؛ “ولكن ستكون الانتخابات معبرة تعبير حقيقي على السائد في المجتمع ولن يكون هناك حرب ولكن سيكون هناك تصفيات لخصوم حفتر “.

وختمت ردها موضحة: “ولكن إن كانت الانتخابات مزورة فسيكون عدم استقرار وقلاقل وقد تكون حرب بالاضافة الى تصفية الخصوم”، وفقًا لكلامها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طالما واثقين بأنكم مرفوضين من قبل الشعب الليبي اذا اعطوا سيف القذافي الفرصة لترشيح نفسه ليفوز، شن المشكلة جماعتكم مبايعينه وكانوا خدم عنده في ليبيا الغد قبل 2011، كلام الحق وجاع يا شيخه!

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  • يابغلة ياغبية هتلر كان لديه نزعة عنصرية للسيطرة على العالم كله ولايوجد اى تشابه بينه وبين خليفة عمر المهتار حفتر الذى يرغب فى فرض هيبة الدولة وسيادتها وكرامتها والتشبيه يكون بينه وبين السيسى الذى خلص مصر من الخوان والارهاب ياكلاب ونرى نقدم مصر للامام بينما تونسى تعانى من تحالف الارهاب والفساد وتعلمت من التجربة المصرية لا امن ولا امان بدون القضاء على الاخوان .
    واذا اراد الشعب ان يختار حفتر فلا احد وصى عليه فهو قائد الجيش بقرار من مجلس نواب الشعب ومن يريد تغييره يجب ان يحصل على قرار من مجلس النواب بالاغليية وقد فشل يرطمان طرابلس فى الحصول على عليها .
    ولو طبقنا فكرة هذه البغلة حاليا واختار مجلس النواب الخالى الرئيس فانه سيختار حفتر ايضا .
    فحفتر هو رئيس ليبيا رغم انفكم لانكم قلة من حثالة المجتمع لا وزن لها تريدون ان ياتى الرئيس بقرار من سلطان الدعارة التركى اما الشعب الليبى فليس له قيمة عندكم لا يكرهكم

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