أوحيدة: المجلس الرئاسي يراقب بقلق الوضع في تونس ولا يراقب ما يجري في «امعيتيقه»

سخر الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، من تصريحات عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، من أن المجلس يراقب بقلق الوضع في تونس، قائلا: “يراقب ما يحدث في تونس ولا يراقب ما يجري في «امعيتيقه»”.

وقال أوحيدة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المجلس الرئاسي الليبي يراقب بقلق الوضع في تونس ولا يراقب ما يجري في امعيتيقة. يسقط الاستحمار”.

وأضاف الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا في تغريدة أخرى مصحوبة بصورة لـ«الكوني» “صباح الخير جميعا. عندما يضحك السياسي «المحنك» على شعبه بدون مبرر”.

وأول أمس الاثنين، قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني: “إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس، ويدعو جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل”.

وأضاف الكوني في بيان “ما يحدث في الشقيقة تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثال وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة”.