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“قعيم” يُناقش تحديات الهجرة غير الشرعية مع القنصل الإيطالي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج قعيم، مع قنصل جُمهورية إيطاليا “كارلو باتوري” والوفد المُرافق له؛ ملف الهجرة غير الشرعية، وسُبل التعاون في مجال التدريب بين البلديْن.

وقال بيان وزارة الداخلية: خِلال لقاء وكيل الوزارة، القنصل الإيطالي والوفد والمرافق له؛ أثنى اقعيم على زيارة الأخير لهيئة السلامة الوطنية اليوم، ودراسة كيفية تقديم يد العون في تدريب الكفاءات الليبية من خلال مشروع تدريب مشترك بجمهورية إيطاليا، والذي يشمل عددًا من العناصر في مُدن ليبية عدة.

وتطرق القنصل الإيطالي للحديث حول ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تُعتبر ليبيا بوابة أفريقيا للبحر المتوسط، بينما تُعتبر إيطاليا بوابة المتوسط لأوروبا.

وقد أكد اقعيم أن الداخلية تسعى، بكل السُبل الممكنة؛ للقضاء على هذه الآفة تمامًا.

واختتم الاجتماع بنقاش حول الملفات المشتركة بين البلديْن، ودعا وكيل الوزارة، القنصل الإيطالي إلى إجراء مثل هذه الزيارات للمُدن الليبية لتعزيز التعاون في التدريب والخبرات في المجالات كافة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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