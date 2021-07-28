وزير الحكم المحلي يصدر قراراتٍ جديدةً لمنع تفشي الوباء

أصدر وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، تعليماته لرئيس جهاز الحرس البلدي في كتاب رسمي وجهه له، أمس؛ تنفيذًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض الحظر على بعض المدن؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في قرار الوزير الصادر، أن الأمر تضمن تسيير الحرس البلدي للدوريات خلال فترة الحظر وضبط المخالفين، والقيام بجولات تفتيشية على المحلات التجارية وكافة الأماكن التي يرتادها المواطنون.

واشتمل القرار، على تعزيز ودعم فروع الحرس البلدي في المدن التي يسري عليها قرار الحظر.

وشدد على إيقاف منح الإجازات لأعضاء الحرس البلدي إلا للضرورة القصوى، وإصدار قرار بقطع الإجازات الممنوحة سابقًا، مع التنسيق والتعاون المباشر مع مدراء الأمن والأجهزة الأمنية وعمداء البلديات؛ لضمان تنفيذ القرارات سالفة الذكر.

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