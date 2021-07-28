مدينة البريقة الجديدة تواجه خطر نقص المياه

ليبيا- كشفت مراقبة عمليات المياه بشركة سرت النفطية عن سبب نقص الإمداد المائي لمدينة البريقة الجديدة.

بيان صحفي للشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن التسرب الذي وقع لمنظومة النهر الصناعي بمنطقة الواحات خلال الأيام الماضية هو ما قاد لهذه النقص.

وتابع البيان: إنه نتيجة لذلك قررت المراقبة تحديد ساعات ضخ المياه عبر شبكة المدينة خلال الأيام القادمة. داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة والتقليل في استعمال المياه إلا للضرورة.

وحذرت الشركة من اللجوء إلى تقليل ساعات ضخ المياه للمدينة في حال استمر الانقطاع وقلت كميات المياه الموجودة لديها.

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