بوشاح: بعد فشل ملتقى الحوار سنقدم مقترح متكامل للقاعدة الدستورية لمجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الاخوان إن المجلس يعكف حاليًّا على إعداد مقترح متكامل للقاعدة الدستورية للاتفاق عليه مع مجلس النواب، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي وأعضائه الـ 75 في إعداد مقترح للقاعدة.

بوشاح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الثلاثاء، أوضح أن جلسة مجلس الدولة المقبلة ستخصص لمناقشة انتخاب مكتب رئاسة جديد، والجلسة التي تليها سيُنظر فيها إلى موضوع المناصب السيادية.

ووصف بوشاح ما يجري في روما بأنه عبثٌ، ومخالفةُ للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ولا هدف له سوى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر بأي شكل وإن كان مخالفًا دستوريًا، مضيفًا أن لديهم قناعة أن رئيس مفوضية الانتخابات فقد صفة الحيادية التي يجب أن يتصف بها، خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة.

وكشف أن رئيس مجلس الدولة شكل لجنة للحوار مع مجلس النواب فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، في انتظار تحديد بعثة الأمم المتحدة موعد بدء عملها ومكان اجتماعها، وصولًا إلى إصدار قانون وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار إلى أن لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة انتهت من عملها وقدمت تقريرها للرئاسة بشأن من تنطبق عليهم المعايير لتوليها.

بوشاح بين أن المرشحين الذين لم تنطبق عليهم معايير تولي المناصب السيادية نُشرت أسماؤهم وأسباب رفضهم في قوائم، وستجتمع للنظر في الطعون المقدمة من المرفوضين.

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