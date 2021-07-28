إرتفاع بإصابات كورونا في أجدابيا ومطالبات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس

ليبيا- أكد مدير المستشفى الميداني العسكري إجدابيا عبد العالي الزقزاق بلوغ عدد حالات وباء كورونا بالعناية الفائقة في المستشفى 15 حالة، جميعها تخضع لأجهزة الأكسجين.

الزقزاق أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن هناك حالات في العزل المنزلي تستخدم أسطوانات الأوكسجين، وعددها 23 حالة، والحالات الأخرى التي يتابعها أطباء وعناصر التمريض خارج المستشفى الميداني العسكري إجدابيا، ولا تحتاج لأوكسجين.

وطالب الزقزاق أهالي المدينة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خوفًا من تزايد عدد الإصابات، وهو ما قد يخرج الوضع الصحي في إجدابيا عن السيطرة.

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