موسكو: “داعش” ينقل عناصره من سوريا وليبيا إلى أفغانستان

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنّ تنظيم “داعش” بدأ نقل عناصره ومقاتليه من سوريا وليبيا إلى أفغانستان.

وأشار “شويغو” إلى أنّ تصاعد النشاط الإرهابي في أفغانستان؛ جاء نتيجة الانسحاب الأمريكي، وترك المجال لمن أسماها “العناصر الإرهابية”.

وسبق أن حذرت روسيا، هذا الشهر، حركة طالبان؛ بلهجةٍ حادةٍ من تجاوزها “الحدود” خلال توسعاتها السريعة في الأراضي الأفغانية، التي جعلتها على تماس مباشر مع المصالح الروسية بعد سيطرة الحركة على مناطق قرب الحدود بين أفغانستان وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة.

بدورها، أكدت الصين أنها التقت مسؤولين من حركة “طالبان”، أرسلتهم الحركة للتباحث مع الحكومة الصينية، بعد فرض طالبان سيطرتها على عشرات المواقع بأفغانستان.

وكان وفدٌ من حركة طالبان قد زار موسكو، خلال 8 و 9 يوليو الجاري، والتقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، الذي يعمل أيضًا مديرًا للدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية، زامير كابولوف.

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