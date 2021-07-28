موسكو: “داعش” ينقل عناصره من سوريا وليبيا إلى أفغانستان

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنّ تنظيم “داعش” بدأ نقل عناصره ومقاتليه من سوريا وليبيا إلى أفغانستان.
وأشار “شويغو” إلى أنّ تصاعد النشاط الإرهابي في أفغانستان؛ جاء نتيجة الانسحاب الأمريكي، وترك المجال لمن أسماها “العناصر الإرهابية”.
وسبق أن حذرت روسيا، هذا الشهر، حركة طالبان؛ بلهجةٍ حادةٍ من تجاوزها “الحدود” خلال توسعاتها السريعة في الأراضي الأفغانية، التي جعلتها على تماس مباشر مع المصالح الروسية بعد سيطرة الحركة على مناطق قرب الحدود بين أفغانستان وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة.
بدورها، أكدت الصين أنها التقت مسؤولين من حركة “طالبان”، أرسلتهم الحركة للتباحث مع الحكومة الصينية، بعد فرض طالبان سيطرتها على عشرات المواقع بأفغانستان.
وكان وفدٌ من حركة طالبان قد زار موسكو، خلال 8 و 9 يوليو الجاري، والتقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، الذي يعمل أيضًا مديرًا للدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية، زامير كابولوف.
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