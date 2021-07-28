قوات مشتركة تتوجّه لسرت لتأمين اجتماعات لجنة “5+5”

انتقلت قوة مُشكّلة من إدارة مكافحة الظواهر السلبية و قسم إبطال المتفجرات للمشاركة في تأمين اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي تنعقد اليوم بمدينة سرت.

وبناءً على تعليمات رئيس جهاز البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي؛ فقد تحركت القوة من المقر الرئيس لجهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي، وقوة أخرى من فرع الجهاز اجدابيا / الواحات، وفرع الجهاز راس لانوف؛ إلى مدينة سرت، على أن تنضمّ لهم قوة من فرع الجهاز سرت.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العسكرية في ختام اجتماعها عن خطوات جديدة بشأن فتح الطريق الساحلي ومسألة تأمينه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية