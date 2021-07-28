طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يشهد الطقس اعتدال نسبي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية ونتوقع ارتفاع تدريجي نهاية الأسبوع على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 37) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع ظهور شبورة مائية اخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 36) مْ، وتصل إلى (38) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:08).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18).

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