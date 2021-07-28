إيطاليا: اجتماعات روما خطوة على طريق إجراء الانتخابات الليبية

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية أن احتضان العاصمة روما لاجتماعات وفديْ مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ يمثّل ثمرة للجهود الرامية إلى إحراز اتفاق مؤسسي حول الإطار القانوني الذي يمهّد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وقالت “الخارجية الإيطالية” في مذكرة اليوم: إيطاليا تشدد من جديد على تمسكها بالعمل على الوصول إلى الاستقرار في ليبيا.

وأضافت: نتمنى أن يقود هذا المسار إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة، بما يتماشى مع الآمال المشروعة للشعب الليبي.

وأوضحت أن هذه المساعي تأتي في إطار دعم دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحاجة لعملية شاملة، تشكل كافة الأطياف السياسية والمؤسسية في البلاد.

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