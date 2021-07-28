الداهش: الملاريا تضرب أبطال المصغرة

أعرب الكاتب الصحفي عبدالرزاق الداهش، عن أسفه لحادثة إصابة فريق المنتخب الليبي للكرة المصغرة بمرض الملاريا خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المصغرة بنيجيريا.

وقال الداهش في تدوينة بعنوان (الملاريا تضرب أبطال المصغرة) نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “المنتخب الليبي للكرة المصغرة، حقق ما لم تحققه منتخبات الكرة المكبرة، على مدى ثلاثة عقود، فاز على منتخبات إفريقية لها ثقلها بالخمسة، والستة، ووصل المباراة النهائية في بطولة أمم افريقيا الأخيرة، خسر الشباب بركلة جزاء أمام مصر، ولكنهم حجزوا مقعدا في نهائيات كأس العالم المقبلة لهذه اللعبة”.

وتابع الداهش، “لم يكن في استقبالهم بمطار معيتيقة حتى موظف علاقات بوزارة الرياضة، عناصر الفريق الذين سيمثلون ليبيا أصيبوا بالملاريا، منهم من نقل على حساب أسرته في الإسعاف الطائر إلى تونس والباقي يعانون في المصحات الليبية، قد يكون السبب استشارة صحية غير مسؤولة، ولكن هذه هي النتيجة، عائلات الشباب ينتظرون تدخل عاجل من وزير الصحة، ليس لما قاموا بإنجازه، بل لكونهم مواطنين ليبيين”.