ليبيا تسجل 3161 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. و31 حالة وفاة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن رصد 3161 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، بينها 2155 حالة جديدة إضافة إلى 1006 حالات مخالطة.

وقال المركز، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الأربعاء: 1013 مصابًا تعافوا من المرض، بينما فارق 31 آخرون الحياة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات حتى الآن، 243,470 حالة، بينها 51,044 حالة نشطة.

وأردف المركز: تعافى حتى الآن 188,973 شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3453 متوفى.

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