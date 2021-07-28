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عميد بلدية قصر بن غشير يستغيث بـ«النجار» بسبب كورونا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه عميد بلدية قصر بن غشير، محمد صكوح، نداء استغاثة عاجل لمدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال صكوح، في خطاب موجه للنجار: “نعاني من تزايد أعداد الإصابات وتفاقم الوضع الوبائي داخل البلدية، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية خاصةً مع نقص في الإمكانيات اللازمة لفريق الرصد والتقصي وكذلك مركز الفلترة”.

وأضاف “نعاني عدم وجود مركز للعزل في المنطقة، علماً بأن البلدية ذات كثافة سكانية وأن مركز الفلترة ذو إمكانيات محدودة ويقدم خدماته لأهالي البلدية وكذلك إلى البلديات المجاورة”.

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قصر بن  غشير كورونا مكافحة الأمراض

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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